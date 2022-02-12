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Россия — Чехия: эксперты оценили шансы россиян одержать третью победу подряд на Олимпиаде

Россия — Чехия: эксперты оценили шансы россиян одержать третью победу подряд на Олимпиаде
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Сегодня, 12 февраля, состоится заключительный матч группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине Россия — Чехия. Первое вбрасывание состоится в 16:10 мск. Онлайн-трансляция из Китая можно будет посмотреть на телеканале «Россия 1».

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Эксперты уже дали свой прогноз, они считают фаворитом сборную России. Заключить пари на победу россиян можно в букмекерских конторах с коэффициентов 1.80, что приблизительно равно 55% вероятности. В случае успеха выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 1800 рублей. Победа Чехии оценивается коэффициентом 3.40, а ничья по итогам 60 минут — коэффициентом 4.90.

Подопечные Алексея Жамнова накануне одержали вторую победу на турнире и возглавили таблицу группы В, набрав шесть очков. Результат другой встречи в этом квартете обеспечил им первое место и вывел сразу в четвертьфинал Олимпиады.

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