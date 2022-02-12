Россия — Швейцария, хоккей на Олимпиаде среди женщин: смотреть онлайн прямую трансляцию

Сегодня, 12 февраля, состоится матч 1/4 финала Олимпиады по хоккею среди женщин Россия — Швейцария. Начало встречи запланировано на 7:10 мск. Прямую онлайн-трансляцию из Пекина можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ».
Россия — Швейцария: букмекеры дали прогноз на четвертьфинал ОИ-2022 у женщин.
Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу сборной России в основное время можно с коэффициентом 1.87. В случае успеха выигрыш со савки в 1000 рублей составит 1870 рублей. Победа сборной Швейцарии идёт в линии букмекеров за 3.54.
Аналитики также считают, что матч 1/4 финала хоккейного женского турнира Олимпиады будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.81, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.03. Гол в первые 10 минут идёт за 1.99. Поставить на ничью по итогам 60 минут можно за 4.30.
Прогноз Леонида Вайсфельда на матч Россия — Чехия.
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