Фигурное катание на ОИ-2022, танцы на льду. Смотреть онлайн: прямой эфир на Первом канале

Сегодня, 12 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут соревнования по фигурному катанию, танцы на льду. Спортсмены исполнят свою программу ритм-танца. Начало запланировано на 14:00 мск.
Глава USADA — о Валиевой: по «закону Родченкова» россиян могут привлечь к ответственности.
Онлайн-трансляцию из Китая можно будет посмотреть в прямом эфире на Первом канале.
Сборную России представят три команды. Александра Степанова будет кататься с Иваном Букиным. Сделать ставку на то, что их общий балл будет больше 83.5, можно с коэффициентом 1.65. Если они окажутся выше канадской пары Гиллес/Пуарье, сыграет коэффициент 1.85.
Также честь страны будут защищать Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым и Диана Дэвис с Глебом Смолкиным. На тотал больше 75.5 балла у пары Дэвис/Смолкин можно поставить за 2.10, а на тотал больше 85.5 балла у пары Синицина/Кацалапов — за 1.85.
Валиева попалась на допинге — теперь официально. Что с ней будет и кто за это ответит?
Американский лыжник считает, что России не должно быть на Олимпиаде.
Тихонов раскритиковал тренеров и руководителей делегации за скандал с Валиевой.
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