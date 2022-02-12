Фигурное катание на ОИ-2022, танцы на льду. Смотреть онлайн: прямой эфир на Первом канале

Сегодня, 12 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут соревнования по фигурному катанию, танцы на льду. Спортсмены исполнят свою программу ритм-танца. Начало запланировано на 14:00 мск.

Глава USADA — о Валиевой: по «закону Родченкова» россиян могут привлечь к ответственности.

Онлайн-трансляцию из Китая можно будет посмотреть в прямом эфире на Первом канале.

Сборную России представят три команды. Александра Степанова будет кататься с Иваном Букиным. Сделать ставку на то, что их общий балл будет больше 83.5, можно с коэффициентом 1.65. Если они окажутся выше канадской пары Гиллес/Пуарье, сыграет коэффициент 1.85.



Также честь страны будут защищать Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым и Диана Дэвис с Глебом Смолкиным. На тотал больше 75.5 балла у пары Дэвис/Смолкин можно поставить за 2.10, а на тотал больше 85.5 балла у пары Синицина/Кацалапов — за 1.85.

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