Россия — Чехия: ставка Павла Лысенкова на матч ОИ-2022 с коэффициентом 4.24

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч олимпийского хоккейного турнира Россия — Чехия.

Ставка: ничья в основное время за 4.24.

«Седьмой день Олимпиады проходит. Как быстро летит время. Сейчас есть повод поговорить о предстоящем матче России и Чехии.

Россия — Чехия: когда начало, где покажут?

Давайте вспомним, что происходит с командой России на этом турнире. Сначала победа над Швейцарией со счётом 1:0, причём Швейцария забила сама себе. Потом была победа над Данией (2:0). Второй гол был в пустые ворота, а первую шайбу сделал Павел Карнаухов. Он молодец, пошёл на ворота и добил шайбу. Мы все знаем Павла в хорошем смысле как чернорабочего игрока.



Где же Шипачёв, где Гусев? Почему наша сборная играет так некреативно? Есть много причин, объясняющих это. В первую очередь стоит отметить размер площадок. Они очень маленькие, идёт энхаэловский хоккей, силовая борьба. Не получается искромётного хоккея, но нет и большого количества креативных игроков.



Тренерский штаб специально не взял в сборную таких ребят из КХЛ, как Рашевский, Тертышный, Кузьменко, Бурдасов. Они взяли крупных, больших, силовых, которые будут бежать вперёд. Я считаю, что всё нормально, если Россия не просто выиграла два матча, но и заняла первое место в группе В. Уже попала в четвертьфинал, который будет в среду.



Я бы не гнался тут за красивой игрой. Олимпиада слишком коротка, поэтому здесь важен результат. В матче с чехами неправильно думать о том, что результат нам не нужен. Нам надо занять как можно более высокое место в таблице. Там будет создан список с 1-го по 12-е места в зависимости от того, кто как выступал на групповом этапе. От этого зависит, кто нам достанется в четвертьфинале и кто может достаться нам дальше, если пройдём в полуфинал.



Например, играть против Канады либо Финляндии или же играть против американских студентов — это очень большая разница. Матч с Чехией не будет проходным. Чехи забросили одну шайбу, в итоге проиграв Дании (1:2). Одну шайбу забросили и Швейцарии, победив её по буллитам.



Чехи играют не очень результативно. Они не могут найти свою игру, как и сборная России. Чехия уже потеряла четыре очка, а мы пока ничего не потеряли. Я сделаю радикальный прогноз на этот матч — поставлю на то, что будет овертайм, то есть основное время закончится вничью.



Я не представляю того, что чехи обыграют нас в матче, где нам нужна победа. Но в воротах наверняка не будет Федотова, ему вряд ли дадут сыграть два дня подряд. Матч пройдёт через полтора дня, поэтому будет какая-то усталость. Мы можем довести матч до ничьей. Чехия очень похожа на нашу команду — крепкая, силовая.



Грубец в воротах, но он тоже играл прошлый матч. Чехи могут поставить второго вратаря, а могут и поставить Грубеца против Федотова — но тогда будет вообще 0:0 в основное время. Чехам тоже нужна победа. Если они будут низко в таблице, то в квалификационном раунде им достанется сложный соперник. Если Россия проиграет, то будет осложнён путь в плей-офф.



Ничего радикально нового от матча я не жду. Не жду, что Шипачёва и Гусева вдруг прорвёт. Мой прогноз — будет овертайм».

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