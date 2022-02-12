«Наполи» — «Интер»: во сколько начало матча Серии А, где смотреть онлайн 12 февраля

Сегодня, 12 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Интер». Начало игры запланировано на 20:00 мск. Посмотреть онлайн-трансляцию встречи можно будет на телеканале «Матч ТВ».
Прогноз на матч «Наполи» — «Интер»: живая реклама итальянского футбола.
Эксперты в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Наполи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.86. Успех «Интера» оценён экспертами в 2.64. Ставки на ничью принимаются за 3.66.
Аналитики также считают, что матч «Наполи» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.
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