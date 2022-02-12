«Норвич» — «Ман Сити»: ставка Александра Елагина на матч чемпионата Англии

Известный телекомментатор и специалист в английском футболе Александр Елагин сделал свою ставку на матч чемпионата Англии «Норвич» — «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2) за 1.80.

«На поле стадиона «Карроу Роуд» сойдутся команды, которые располагаются на разных полюсах турнирной таблицы. Гости идут во главе футбольного каравана АПЛ, а хозяева плетутся в его хвосте. Одни сражаются за чемпионский Кубок Англии, другие с отчаянностью обречённых бьются за то, чтобы остаться в элите на будущий сезон.

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Предстоящая игра 12 февраля — 20-я между этими командами в рамках Премьер-лиги. В 19 предыдущих 10 раз побеждали манкунианцы, но трижды сподобились выиграть и «канарейки».



При всем уважения к команде Дина Смита что-то мне подсказывает, что и на сей раз участь «Норвичу» выпадет незавидная. Гвардиоле и его чудо-команде не с руки терять очки в игре с аутсайдером турнира, если они хотят в четвёртый раз за последние шесть лет выиграть чемпионский Кубок. Надеясь на чудо, которым богата английская лига, будем реалистами и ждём уверенную победу лидера».

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