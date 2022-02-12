«Наполи» — «Интер»: ставка Павла Занозина на матч Серии А

Футбольный комментатор и ведущий Павел Занозин дал прогноз на матч 25-го тура итальянской Серии А «Наполи» — «Интер».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.85.

«Интер» в рамках Кубка Италии разобрался с «Ромой». Я надеялся, что в этом матче будет «верх», но его не было. «Интер» взял и спокойно вышел в полуфинал на встречу с «Миланом».

«Наполи» — «Интер»: когда начало, где смотреть?

«Наполи», как мы знаем, вылетел из Кубка Италии и получил некоторое время на отдых. Соответственно, была возможность что-то пересмотреть, о чём-то подумать, перевести дух в этом тяжёлом январском графике. Скоро возобновятся и еврокубки. Тогда уже совсем будет не до релакса.



Мне кажется, что в этом матче букмекеры дают очень странные коэффициенты на «верх». Изначально «Наполи» — «Интер» — это очень верховой матч. При этом «верх» и «низ» стоят почти одинаково. Это просто подарок в данном случае, тем более что «Наполи» играет дома. Мне кажется, против «Интера» неаполитанцы постараются сыграть от себя, от атаки, как говорят мои коллеги.



В данном случае я уверен, что эти команды забьют на двоих три гола. Тем более что «Интеру» после поражения от «Милана» (1:2) надо обязательно накатывать. «Интер» точно будет играть не на ничью и не «на отбиться». «Интер» будет играть на победу в достаточно результативный футбол.



Берём «верх» и болеем за большое количество голов. Очень люблю ставить на «верх», «низ» как-то не очень интересно».

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