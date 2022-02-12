Россия — Чехия: прогноз Виталия Славина на матч Олимпиады по хоккею в Пекине

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч олимпийского хоккейного турнира Россия — Чехия.

Ставка: победа России и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.75.

«Для нас этот матч с турнирной точки зрения уже ничего не значит. После того как Чехия сыграла вничью со Швейцарией и выиграла по буллитам, наша сборная обеспечила себе место в четвертьфинале.

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Я думал о том, кто у нас будет играть в воротах. Федотову будет тяжело играть два матча подряд. Но так как Россия пропустит матч квалификационного раунда и он не сыграет, то у него будет очень большая пауза между матчами. Думаю, что Федотову дадут поиграть период или полтора, а оставшееся время на воротах будет Билялов или Самонов. Это всё к тому, что в этом матче вряд ли можно рассчитывать на «сухую» победу.



Тем не менее стоит верить в победу, потому что это последний матч перед плей-офф, а значит, нужно продолжать совершенствовать нашу игру. После матча с Данией Жамнов отметил, что игроки не выполнили тренерскую установку, а главное, что мы плохо лезем на ворота, не создаём траффик. Все эти моменты надо отработать в матче с Чехией.



Эта игра принципиально важная, и наши не будут просто отбывать номер. С учётом того что у чехов набрал форму Грубец, я думаю, что много шайб заброшено не будет. Вряд ли будет больше пяти шайб. Думаю, что выиграют наши. Эти две ставки можно объединить в одну, то есть победа России при тотале матча меньше 5.5 шайбы».

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