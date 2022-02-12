Вячеслав Быков сделал прогноз на матч Россия — Чехия на ОИ-2022

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков сделал прогноз на матч группового этапа мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине между сборными России и Чехии. Встреча состоится 12 февраля.

Ставка: победа сборной Чехии с форой (+1.5 гола за 1.60.

«У чехов более опытная команда, чем датчан или швейцарцев — ребята возрастные, многое повидали, их сложно удивить. Тренерский штаб сборной России и тренерский штаб команды Чехии знают друг о друге практически всё.

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Потому мне кажется, что мы увидим очень интересную борьбу не только на льду, но и с точки зрения тактики и психологии. Это будет упорный матч», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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Ставка на матч Финляндия — Чехия с коэффициентом 2.11.