Финляндия — Швеция, хоккей на Олимпиаде. Прямая трансляция: смотреть онлайн 13 февраля

Сегодня, 13 февраля, состоится заключительный матч группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх среди мужчин Финляндия — Швеция.
Ставка на матч Финляндия — Швеция с коэффициентом 2.11.
Стартовое вбрасывание запланировано на 11:40 мск. Посмотреть в прямом эфире трансляцию из Пекина можно на канале «Матч ТВ».
Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение финнам. Поставить на победу сборной Финляндии в основное время можно с коэффициентом 2.17, а успех сборной Швеции идёт за 2.86.
Также аналитики считают, что матч Олимпиады по хоккею Финляндия — Швеция получится результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.76, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.11. Гол в первые 10 минут идёт за 1.86. Вероятность серии буллитов оценена экспертами в 7.90. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.05.
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