Биатлон на ОИ-2022, женская гонка преследования: смотреть онлайн на Первом канале

Сегодня, 13 февраля, на Олимпиаде в Пекине пройдёт женская гонка преследования по биатлону на 10 км. Начало запланировано на 12:00 мск. Смотреть онлайн трансляцию из Китая можно будет по Первому каналу.
Александр Тихонов сделал прогноз на женскую гонку преследования ОИ-2022.
Ранее эксперты дали свой прогноз. Наибольшие шансы на золотые медали имеет Марте Рёйселанд, поставить на норвежку предлагают с коэффициентом 1.40. В случае успеха ставка с 1000 рублей составит 1400 рублей. В противном случае сыграет коэффициент 2.75.
В тройку фаворитов также входят Эльвира Эберг из Швеции (4.70) и итальянка Доротея Вирер (7.00). Следом идёт австрийская спортсменка Лиза Тереза Хаузер (14.00). За ней в списке претендентов находятся россиянка Кристина Резцова (40.00) и норвежка Ингрид Тандреволд (41.00). Заключить пари на Ульяну Нигматуллину можно за 101.00.
Валерий Польховский сделал прогноз на гонку преследования у мужчин на ОИ-2022.
Ставка с коэффициентом 2.40 на мужскую гонку преследования.
Владимир Драчёв дал прогноз на мужскую эстафету в лыжных гонках ОИ-2022.
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