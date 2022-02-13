Биатлон на Олимпиаде-2022. Мужчины, гонка преследования: смотреть онлайн на «России 1»

Сегодня, 13 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине биатлонисты проведут мужскую гонку преследования. Старт намечен на 13:45 мск. Посмотреть в прямом эфире трансляцию из Китая можно будет на телеканале «Россия 1».
Валерий Польховский сделал прогноз на гонку преследования у мужчин на ОИ-2022.
Эксперты уже дали свой прогноз. Фаворитом в борьбе за олимпийское золото они считают норвежца Йоханнеса Бё. Заключить пари на победу норвежского спортсмена можно с коэффициентом 1.60. В случае успеха выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 1600 рублей.
Следом в списке главных претендентов идёт француз Кентен Фийон Майе. Если он финиширует быстрее всех, сыграет коэффициент 2.75. Далее в списке находятся швед Себастиан Самуэльссон и норвежец Тарьей Бё (по 17.00). Ставки на триумф россиянина Максима Цветкова принимаются с коэффициентом 25.00.
Александр Тихонов сделал прогноз на женскую гонку преследования ОИ-2022.
Цветков: у меня будет шанс для атаки в гонке преследования.
Ставка с коэффициентом 2.40 на мужскую гонку преследования по биатлону.
- 13 февраля 2022
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:00
- 12 февраля 2022
-
22:01
-
21:39
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
16:45
-
16:00
-
15:15
-
14:30
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:30
-
05:00
-
02:34
-
01:54
- 11 февраля 2022
-
19:00