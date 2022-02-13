Биатлон на Олимпиаде-2022. Мужчины, гонка преследования: смотреть онлайн на «России 1»

Сегодня, 13 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине биатлонисты проведут мужскую гонку преследования. Старт намечен на 13:45 мск. Посмотреть в прямом эфире трансляцию из Китая можно будет на телеканале «Россия 1».

Валерий Польховский сделал прогноз на гонку преследования у мужчин на ОИ-2022.

Эксперты уже дали свой прогноз. Фаворитом в борьбе за олимпийское золото они считают норвежца Йоханнеса Бё. Заключить пари на победу норвежского спортсмена можно с коэффициентом 1.60. В случае успеха выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 1600 рублей.

Следом в списке главных претендентов идёт француз Кентен Фийон Майе. Если он финиширует быстрее всех, сыграет коэффициент 2.75. Далее в списке находятся швед Себастиан Самуэльссон и норвежец Тарьей Бё (по 17.00). Ставки на триумф россиянина Максима Цветкова принимаются с коэффициентом 25.00.

Александр Тихонов сделал прогноз на женскую гонку преследования ОИ-2022.

Цветков: у меня будет шанс для атаки в гонке преследования.

Ставка с коэффициентом 2.40 на мужскую гонку преследования по биатлону.