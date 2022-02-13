Олимпиада 2022, лыжи. Мужчины, эстафета 4х10 км: прямая трансляция, смотреть онлайн

Сегодня, 13 февраля, пройдёт мужская эстафета в лыжных гонках на Олимпиаде — 2022. Старт гонки запланирован на 10:00 мск. В прямом эфире трансляцию покажет Первый канал.
Владимир Драчёв дал прогноз на мужскую эстафету в лыжных гонках ОИ-2022.
Эксперты уже дали свой прогноз, они считают главным претендентом на победу сборную России. Заключить пари на россиян можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68, что приблизительно равно 62% вероятности. Успех ближайшего конкурента — сборной Норвегии — оценён в 2.10.
Эстафету побегут по этапам: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.
Ранее на зимних Олимпийских играх в Пекине Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне и серебро в разделке. Женская эстафетная четвёрка (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова) также выиграла золото. Денис Спицов и Наталья Непряева стали серебряными призёрами в скиатлоне, а Александр Терентьев завоевал бронзу в спринте.
Александр Тихонов сделал прогноз на женскую гонку преследования ОИ-2022.
Вероника Степанова: надеюсь, я сделала всё возможное, чтобы Путин полюбил лыжные гонки.
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