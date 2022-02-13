ОИ-2022, коньки. Мужчины, командная гонка преследования, 1/4 финала: смотреть онлайн

Сегодня, 13 февраля, на Олимпиаде-2022 у конькобежцев состоятся четвертьфиналы мужской командной гонки. Начало запланировано на 16:00 мск. Прямую трансляцию из Пекина можно будет посмотреть онлайн на канале «Матч ТВ».

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Эксперты дали свой прогноз. Они считают фаворитом сборную команду Нидерландов. Сделать ставку на её победу можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Также в тройку лидеров входят команды Норвегии (4.50) и России (7.00).

Вчера на Олимпиаде-2022 в Пекине разыграли медали на дистанции 500 м у конькобежцев. Победу одержал китаец Гао Тинъюй, он установил олимпийский рекорд. Россиянин Артём Арефьев финишировал седьмым, Виктор Муштаков – девятым, Руслан Мурашов – 10-м.

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