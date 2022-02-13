Олимпиада-2022. Конькобежный спорт. Женщины, 500 м. Прямая трансляция: смотреть онлайн

Сегодня, 13 февраля, пройдёт женский забег на 500 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине по конькобежному спорту. Начало запланировано на 16:56 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть онлайн на телеканале «Матч ТВ».

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Эксперты уже дали свой прогноз. Аналитики считают главным претендентом на олимпийское золото Нао Кодайру. Заключить пари на японскую спортсменку можно с коэффициентом 3.80. Успех россиянки Ангелины Голиковой доступен в букмекерских конторах за 5.30. Замыкает тройку фавориток Фемке Кок из Нидерландов (6.00).

Две другие российские спортсменки — Ольга Фаткулина и Дарья Качанова — входят в топ-6 претенденток на победу. Их успех оценён коэффициентами 7.50 и 20.00 соответственно.

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