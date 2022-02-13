Шорт-трек. Олимпийские игры в Пекине. Мужчины, 500 м. Прямая трансляция: смотреть онлайн

Сегодня, 13 февраля, на Олимпиаде-2022 в шорт-треке среди мужчин пройдёт забег на 500 метров. Старт четвертьфинала запланирован на 14:00 мск. Полуфинал должен начаться в 14:27 мск, а финал намечен на 15:09 мск. Посмотреть прямое включение из Китая можно на канале «Матч! Арена».
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Главным фаворитом в борьбе за золотую медаль эксперты считают Шондор Лю Шаолиня. На спортсмена из Венгрии можно сделать ставку в букмекерской конторе с коэффициентом 2.60. В случае успеха выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 2600 рублей.
Вторым в списке претендентов идёт У Дацзин из Китая, а третьим — южнокореец Хван Дэ Хон. На их победу предлагают поставить с коэффициентами 2.80 и 6.00 соответственно.
Успех россиянина Константина Ивлева оценивается в 15.00, а на Павла Ситникова дают 35.00.
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