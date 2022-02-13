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Эксперты оценили шансы Максима Цветкова выиграть медаль в мужском пасьюте на Олимпиаде

Эксперты оценили шансы Максима Цветкова выиграть медаль в мужском пасьюте на Олимпиаде
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Сегодня, 13 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине биатлонисты проведут мужскую гонку преследования. Старт намечен на 13:45 мск.

Валерий Польховский сделал прогноз на гонку преследования у мужчин на ОИ-2022.

Эксперты уже дали свой прогноз. Фаворитом в борьбе за олимпийское золото они считают норвежца Йоханнеса Бё. Заключить пари на победу норвежского спортсмена можно с коэффициентом 1.60, что приблизительно равно 62% вероятности.

Следом в списке главных претендентов идёт француз Кентен Фийон Майе. Если он финиширует быстрее всех, сыграет коэффициент 2.75. Далее находятся швед Себастиан Самуэльссон и норвежец Тарьей Бё (по 17.00).

Ставки на триумф Максима Цветкова принимаются с коэффициентом 25.00 — это 4% вероятности. Если россиянин финиширует в топ-3, сыграет коэффициент 4.00 (25%). Ранее представитель сборной России на Играх в индивидуальной гонке и спринте два раза подряд занял четвёртое место.

Владимир Драчёв дал прогноз на мужскую эстафету в лыжных гонках ОИ-2022.

Ставка с коэффициентом 2.40. на мужскую гонку преследования по биатлону.

Александр Тихонов сделал прогноз на женскую гонку преследования ОИ-2022.

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