Биатлон на ОИ-2022: эксперты оценили шансы Кристины Резцовой на медаль в женском пасьюте

Сегодня, 13 февраля, на Олимпиаде в Пекине пройдёт женская гонка преследования по биатлону на 10 км. Начало запланировано на 12:00 мск.
Александр Тихонов сделал прогноз на женскую гонку преследования ОИ-2022.
Ранее эксперты дали свой прогноз. Наибольшие шансы на золотые медали, по их мнению, имеет Марте Рёйселанд, поставить на норвежку предлагают с коэффициентом 1.40, что приблизительно равно 71% вероятности.
В тройку фаворитов также входят Эльвира Эберг из Швеции (4.70) и итальянка Доротея Вирер (7.00). Следом идёт австрийская спортсменка Лиза Тереза Хаузер (14.00). За ней в списке претендентов находятся россиянка Кристина Резцова (40.00) и норвежка Ингрид Тандреволд (41.00). Заключить пари на Ульяну Нигматуллину можно за 101.00.
В случае, если Кристина Резцова финиширует в тройке лидеров и выиграет одну из возможных медалей, сыграет коэффициент 6.00. Это приблизительно 16% вероятности.
В недавнем спринте на Играх в Пекине россиянка показала третье время на лыжне, обыграв в том числе итальянку Доротею Вирер. Лучше пробежали только норвежка Марте Рёселанд и белоруска Анна Сола.
По какому каналу покажут женскую гонку преследования в биатлоне?
Валерий Польховский сделал прогноз на гонку преследования у мужчин на ОИ-2022.
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