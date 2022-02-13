Биатлон на ОИ-2022: эксперты оценили шансы Кристины Резцовой на медаль в женском пасьюте

Сегодня, 13 февраля, на Олимпиаде в Пекине пройдёт женская гонка преследования по биатлону на 10 км. Начало запланировано на 12:00 мск.

Александр Тихонов сделал прогноз на женскую гонку преследования ОИ-2022.

Ранее эксперты дали свой прогноз. Наибольшие шансы на золотые медали, по их мнению, имеет Марте Рёйселанд, поставить на норвежку предлагают с коэффициентом 1.40, что приблизительно равно 71% вероятности.



В тройку фаворитов также входят Эльвира Эберг из Швеции (4.70) и итальянка Доротея Вирер (7.00). Следом идёт австрийская спортсменка Лиза Тереза Хаузер (14.00). За ней в списке претендентов находятся россиянка Кристина Резцова (40.00) и норвежка Ингрид Тандреволд (41.00). Заключить пари на Ульяну Нигматуллину можно за 101.00.

В случае, если Кристина Резцова финиширует в тройке лидеров и выиграет одну из возможных медалей, сыграет коэффициент 6.00. Это приблизительно 16% вероятности.

В недавнем спринте на Играх в Пекине россиянка показала третье время на лыжне, обыграв в том числе итальянку Доротею Вирер. Лучше пробежали только норвежка Марте Рёселанд и белоруска Анна Сола.

По какому каналу покажут женскую гонку преследования в биатлоне?

Валерий Польховский сделал прогноз на гонку преследования у мужчин на ОИ-2022.

Ставка на мужскую гонку преследования с коэффициентом 2.40.