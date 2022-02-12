Александр Легков сделал прогноз на мужскую эстафету по лыжным гонкам ОИ-2022

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков сделал прогноз на эстафетную гонку среди мужчин на зимней Олимпиаде в Пекине, которая состоится 13 февраля.

Ставка: сборная Финляндии попадёт в топ-3 за 2.30.

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«Завтра будем смотреть, как оно повернётся. И переживать, конечно. Наши ребята должны бежать хорошо. А до гонки лучше ничего не говорить, пусть ребята настраиваются. По статистике наши всегда были в призах. Но, конечно, существуют, команды, которые будут с нами бороться за золото.

Это однозначно Норвегия. Возможно, и Финляндия. Не стоит забывать и про французов, которые на каждой Олимпиаде были в призах, поэтому их тоже никак нельзя сбрасывать со счетов», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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