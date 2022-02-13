«Милан» — «Сампдория»: ставка Максима Калиниченко на матч 25-го тура Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Милан» – «Сампдория».

Ставка: обе забьют за 1.90.



«В очередном туре чемпионата Италии встретятся «Милан» и «Сампдория». Думаю, исход матча тут очевиден. На поле выйдут претендент на первое место и клуб, стоящий недалеко от зоны вылета.

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«Милан» в последнем туре провёл важную игру. Команда Пиоли встречалась с лидером, а также со своим географическим соседом – «Интером». И в этот раз подопечные Индзаги уступили, пропустив два мяча в конце встречи.



У «Сампдории» прошлый матч в Серии А тоже был важным. Команда шла на серии поражений и двигалась всё ближе к зоне вылета. Однако ей всё-таки удалось прервать серию, обыграв «Сассуоло», стоящий намного выше. Причём сделал это клуб из Генуи уверенно, со счётом 4:0.



Позиции этих соперников в таблице очень разные. «Милан» после победы над «Интером» сократил отставание от него почти до минимума. Сейчас клуб идёт третьим в чемпионате с 52 баллами в активе. У «Наполи» со второй строчки такое же количество очков, а «Интер» имеет на один балл больше.



А вот «Сампдория» совсем на небольшое количество очков отрывается от команд из зоны вылета. Сам клуб располагается на 16-й строчке. Его отрыв от аутсайдеров лиги составляет пять очков.



Я не стану тут предлагать поставить на победу «Милана». Думаю, она и так почти всем очевидна. Однако я считаю, что «Сампдория» сейчас способна огорчить оборону более сильного противника. Она уже нанесла разгромное поражение сопернику с середины таблицы недавно. Сейчас у команды из Генуи тоже хотя бы пару шансов на голы будут. Предлагаю заключить пари на то, что обе команды забьют».

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