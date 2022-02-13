«Бёрнли» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Мостового на матч 25-го тура АПЛ

Экс-форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч чемпионата Англии «Бёрнли» — «Ливерпуль».
Ставка: победа «Ливерпуля» + тотал больше 2.5 гола за 2.38.
«Бёрнли» удержался в минувшем сезоне в элитном первенстве и строил серьёзные планы на новый турнир, но что-то пошло не так. За 20 туров текущего первенства бордовые записали на свой счёт одну победу и 11 мирных исходов, которые принесли 14 очков и только 20-е место.
Прогноз на матч «Лестер» — «Вест Хэм»: кто хочет в Лигу чемпионов?
После серии поражений сегодняшние хозяева добыли три ничьих подряд. Ужасно сыграла линия атаки, которая забивала меньше одного гола. В последней игре команда разделила турнирные баллы с «Манчестер Юнайтед».
Сегодняшние гости с первых матчей Премьер-лиги вступили в борьбу за первую позицию, но не удержали лидера, которому уступают уже девять баллов. В последней дуэли красные обыграли «Лестер».
В двух последних очных матчах победу одержали мерсисайдцы, причём команда выигрывала всухую. Я считаю, что в этом матче шансов у «Бёрнли» практически нет, и максимум, на что способны аутсайдеры, избежать разгрома.
Ожидаю очередные лёгкие три очка для «редс» перед большим стартом в Лиге чемпионов. Моя ставка – победа «Ливерпуля» + тотал больше 2.5 гола».
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