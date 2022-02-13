Александр Мостовой дал прогноз на каталонское дерби «Эспаньол» — «Барселона» в Ла Лиге

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч чемпионата Испании «Эспаньол» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» с азиатской форой (-1) за 2.63.

«Эспаньол» уверенно прошёл минувший сезон и так же мощно стартовал в новом первенстве. Это принесло семь побед и шесть мирных исходов, которые принесли 27 очков и 13-е место в турнирной таблице.

Лапорта хочет купить Фекира в «Барселону» за € 60 млн.

К сожалению, после блестящей победы в последний день 2021 года, когда «попугаи» обыграли «Валенсию», команда сдала позиции и в итоге записала на свой счёт всего один балл за четыре игры – каталонцы разошлись миром с «Кадисом».



В последнем матче «Барселона» показала себя во всей красе – именно такую команду ждут болельщики от Хави, которому доверили строительство лучшей команды Примеры и всего мира.



Напомню, сине-гранатовые не сыграют в Лиге чемпионов, но я жду от них феерические выступления во втором по силе клубном турнире от УЕФА. Сегодня нас ждёт каталонское дерби, от которого я жду повтор матча с «Атлетико» и уверенный успех «Барсы».



Более того, считаю, что эта команда способна на большее, чем минимальная победа, к тому же болельщики ждут феерических побед. Моя ставка – азиатская фора (-1) на «Барселону».

Чалов пошёл на двойное понижение зарплаты ради перехода в «Базель».

Виктор Гусев дал прогноз на матч «Аталанта» — «Ювентус».

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Милан» — «Сампдория».