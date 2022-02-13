«Бёрнли» — «Ливерпуль»: прогноз Эдуарда Мора на матч английской Премьер-лиги

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч АПЛ «Бёрнли» – «Ливерпуль».

Ставка 1: «Ливерпуль» победит с форой (-1.5) за 1.83.

Ставка 2: индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 2.5 мяча за 2.14.

«Для меня прогноз довольно очевиден. Думаю, что «Ливерпуль» просто разорвёт «Бёрнли».

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Лестер — »Вест Хэм".

Хозяева идут на последнем месте. Понятно, что команда далеко не самая сильная. Каждую игру что-то из себя выдавливает, в последнее время что-то удаётся: три ничьих подряд. В том числе 1:1 с «Юнайтед». Но «МЮ» играет в трусливый футбол, который я не люблю (чем и воспользовался «Бёрнли»).



«Ливерпуль» — полная противоположность. Команда пытается доминировать, играть в футбол от начала и до конца. В последнем матче с «Лестером» сыграли великолепно, могли забить ещё больше. Даже ведя в счёте, команда постоянно атаковала.



Красные играют хорошо вне зависимости от счёта. Против таких команд аутсайдерам вроде «Бёрнли» играть очень и очень сложно.



Думаю, что «Ливерпуль» здесь, скорее всего, выиграет крупно, с разницей в три мяча и больше. Ставлю на ИТБ2 (2.5). А также – на Ф2 (-1.5)».

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