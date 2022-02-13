«Унион» — «Боруссия» Дортмунд: ставка Ивана Млечного на матч Бундеслиги

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 22-го тура Бундеслиги cезона-2021/2022 «Унион» Берлин — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: тотал меньше 3 голов за 1.81.

«Продолжаем следить за чемпионатом Германии, поговорим о матче «Унион» Берлин – «Боруссия» Дортмунд.

Виктор Гусев дал прогноз на матч «Аталанта» — «Ювентус».

Совсем недавно у «Боруссии» была проверка на то, способна ли она тягаться за золото с «Баварией» или нет – команда играла с «Байером» и проиграла 2:5. Скорее всего, «Баварию» уже можно поздравлять с чемпионством, потому что отрыв у неё уже большой.



«Боруссия» будет бороться за 2-3 место. Сейчас ей предстоит играть с командой, которая идёт на четвёртом месте. У «Боруссии» видна одна большая проблема – она очень много пропускает. «Аугсбург», который идёт на 16-й строчке, пропустил меньше, чем «Боруссия». Если раньше усилий атаки дортмундцев хватало на то, чтобы забивать больше, чем они пропускают, то сейчас, когда сломался Холанд, с этим есть большие проблемы.



«Унион» играет от обороны, мало забивает, мало пропускает. Дома команда играет очень хорошо, поэтому много голов ожидать от этой игры не приходится. Мой прогноз на эту встречу – тотал меньше 3 голов».

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Лестер» — «Вест Хэм».

Ставка на матч «Сассуоло» — «Рома» с коэффициентом 3.80.

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Бёрнли» — «Ливерпуль».