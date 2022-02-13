«Аталанта» — «Ювентус»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч чемпионата Италии

Комментатор и ведущий Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 25-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Аталанта» — «Ювентус».

Ставка: «Ювентус» не проиграет и обе забьют за 2.28.

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Команды находятся рядом в турнирной таблице, между ними идёт борьба за место в Лиге чемпионов. «Аталанта» очевидно пробуксовывает – в четырёх последних матчах ни одной победы. Такого не было с осени 2019 года. В то же время не будем забывать, что это были игры с «Интером», «Лацио» и «Фиорентиной» — не слабыми соперниками.



«Ювентус» набрал форму, раскатился. В последний раз «Юве» проиграл в чемпионате именно «Аталанте» в ноябре прошлого года, но после этого выдал внушительный отрезок без поражений. Не думаю, что и в этот раз «Ювентус» проиграет. Новички Влахович и Закария хорошо влились в команду, пропускает команда не так много, а в атаке Мората, Дибала и Влахович всегда готовы что-то забить.



Думаю, что «Ювентус» не проиграет, но коэффициент на это событие маленький. Нужно комбинировать ставку, что-то выдумывать. По идее просится низ, потому что «Аталанта» с большими командами играет жёстко от обороны, не так много позволяет создать, но сейчас уже все футболисты в строю, поэтому «Аталанте» есть кем атаковать. К тому же у «Ювентуса» не такая уж идеальная оборона – три мяча от «Ромы» пропустили, в Кубке от «Сампдории», два от «Интера».



Предположу такой вариант – «Юве» не проиграет, но при этом обе забьют».

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