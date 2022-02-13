«Аталанта» — «Ювентус». Смотреть онлайн 13 февраля: прямая трансляция на «Матч ТВ»

13 февраля состоится матч 25-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Ювентус». Начало игры — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ».

Виктор Гусев дал прогноз на матч «Аталанта» — «Ювентус».

Эксперты в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.54. Успех бергамасков оценён экспертами в 3.04. Ставки на ничью принимаются за 3.58.



Аналитики также сомневаются, что матч итальянской Серии А «Аталанта» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

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