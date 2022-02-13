«Эспаньол» — «Барселона»: прогноз Эдуарда Мора на каталонское дерби в Примере

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч чемпионата Испании «Эспаньол» — «Барселона».

Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча за 1.82.

Ставка 2: победа «Барселоны» за 1.78.

Безусловно, это интересная игра, каталонское дерби. Оно пройдёт с большим количеством событий.

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«Эспаньол» в последнее время играет плохо: четыре поражения и ничья. «Барселона» долгое время выглядела неудачно, но мы помним, что почти не было состава. Хави ставил всех, кто есть. Но в последнее время сине-гранатовые выглядят очень неплохо. Думаю, что потихоньку они будут прибавлять.



Закрылось трансферное окно, состав стабилизируется. И теперь на стороне «Барселоны» все шансы победить. «Барса» борется за попадание в Лигу чемпионов. А для этого нужно побеждать.



«Эспаньол» будет стараться, наверняка забьёт гол. Но при этом всё равно класс «Барселоны» выше. Желание будет зашкаливать — и Хави одержит победу. Ставлю на П2. А также на ТБ (2.5)».

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