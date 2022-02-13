Александр Панжинский дал прогноз на мужскую эстафету по лыжным гонкам на ОИ-2022

Серебряный призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский сделал прогноз на мужскую эстафету на ОИ-2022 в Пекине, которая пройдёт 13 февраля.
Ставка: победа сборной России за 1.70.
Владимир Драчёв дал прогноз на мужскую эстафету в лыжных гонках ОИ-2022.
«Сразу скажу, что мужская сборная России — главные фавориты эстафеты на Олимпиаде в Пекине. Об этом говорит и слабое выступление Норвегии в Китае. У них, помимо Йоханнеса Клебо и Холланда, никто не выступает на привычном уровне, постоянно показывают результаты ниже ожидаемого.
У нас, между тем, наиболее ровный состав. Четыре по-настоящему сильных спортсмена. И всё же эстафета — это очень трудная гонка. Одной неточности, одной оплошности может хватить для того, чтобы мечта разрушилась. А вообще шансы на первое место у россиян очень высокие», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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Прогноз на мужскую эстафету по лыжным гонкам: у норвежцев нет шансов!
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