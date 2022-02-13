Хоккей на ОИ-2022: все пары 1/8 финала, следующий соперник сборной России, турнирная сетка

На зимних Олимпийских играх — 2022 закончился групповой этап хоккейного турнира среди мужчин. Четыре лучшие команды по его итогам напрямую попали в четвертьфинал — это сборные США, России, Финляндии, а также Швеции.

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Ещё четыре четвертьфиналиста определятся по результатам квалификационного раунда. В него попали все остальные участники групповой стадии. Матчи квалификации пройдут 15 февраля, четвертьфиналы состоятся 16 февраля.

Расписание квалификационного раунда хоккейного турнира ОИ-2022:



7:10 мск, Германия – Словакия;

7:10 мск, Дания – Латвия;

11:40 мск, Чехия – Швейцария;

16:10 мск, Канада – Китай.

Сборная России в 1/4 финала сыграет с победителем пары Дания — Латвия. Согласно регламенту, перед полуфиналами произойдёт перепосев.

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