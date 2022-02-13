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Эксперты назвали фаворита хоккейного турнира на Олимпиаде после окончания группового этапа

Эксперты назвали фаворита хоккейного турнира на Олимпиаде после окончания группового этапа
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Букмекеры обновили котировки на победителя хоккейного турнира среди мужчин на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине после завершения группового этапа.

Быков: нельзя сказать, что сборной России повезло с соперником в 1/4 финала ОИ-2022.

Сборные США, России, Финляндии и США по итогам групповой стадии напрямую попали в 1/4 финала. Оставшиеся восемь команд проведут квалификационный раунд, после чего определятся ещё четыре четвертьфиналиста.

Фаворитом хоккейного турнира на Олимпиаде остаётся сборная России. Сделать ставку на победу россиян предлагается с коэффициентом 3.20. В случае успеха с 1000 рублей вы получите 3200 рублей.

Также в тройку основных претендентов входят команды Финляндии (3.50) и Канады (6.00). За 7.00 можно поставить на США и Швецию.

Ниже оцениваются шансы сборных Чехии (12.0), Германии, Швейцарии (по 30.0), а также Дании (50.0). Аутсайдерами считаются команды Словакии (70.0), Латвии (100.0) и Китая (300.0).

Хоккей на ОИ-2022: турнирная сетка, с кем сборная России сыграет в 1/4 финала?

Борис Михайлов: сборная России обязана обыгрывать и Данию, и Латвию. Вот и всё.

Кожевников: сборной России по хоккею без разницы, с кем играть в четвертьфинале.

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