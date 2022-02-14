США — Финляндия: прогноз Дмитрия Артёмова на матч 1/2 финала по женскому хоккею на ОИ-2022

Профессиональный каппер Дмитрий Артёмов дал прогноз на матч 1/2 финала ОИ-2022 по женскому хоккею США — Финляндия.



Ставка: победа США и ТМ 6.5 за 1.92.



«Итак, пришло время полуфиналов в женском хоккейном турнире. США и Финляндия уже встречались на групповой стадии и сильнее были американки со счетом 5:2. Если в победе фавориток сомнений нет никаких, то много забитых шайб в этот раз я не ожидаю.

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Полуфинал — это такая стадия, где открытую игру увидишь редко. Пусть даже и команды совершенно разного уровня. На этот раз ожидаю увидеть что-то наподобие США — Чехия, только на этот раз финки попробуют сдерживать соперника максимально долго.

Американки же тоже явно поберегут силы на финальный матч. Потому беру победу США через общий низ», — сказал Артёмов.

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