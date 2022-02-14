США — Финляндия: прогноз Дмитрия Артёмова на матч 1/2 финала по женскому хоккею на ОИ-2022

Профессиональный каппер Дмитрий Артёмов дал прогноз на матч 1/2 финала ОИ-2022 по женскому хоккею США — Финляндия.
Ставка: победа США и ТМ 6.5 за 1.92.
«Итак, пришло время полуфиналов в женском хоккейном турнире. США и Финляндия уже встречались на групповой стадии и сильнее были американки со счетом 5:2. Если в победе фавориток сомнений нет никаких, то много забитых шайб в этот раз я не ожидаю.
Ставка на матч Дания — Латвия: исторический день для скандинавов.
Полуфинал — это такая стадия, где открытую игру увидишь редко. Пусть даже и команды совершенно разного уровня. На этот раз ожидаю увидеть что-то наподобие США — Чехия, только на этот раз финки попробуют сдерживать соперника максимально долго.
Американки же тоже явно поберегут силы на финальный матч. Потому беру победу США через общий низ», — сказал Артёмов.
Эксперты назвали шансы сборной России по хоккею выиграть Олимпиаду в Пекине.
Ставка на матч Чехия — Швейцария: сюрпризы закончились.
Прогноз Максима Лебедева на матч Дания — Латвия с коэффициентом 2.66.
- 14 февраля 2022
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 13 февраля 2022
-
21:29
-
21:17
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:00
- 12 февраля 2022
-
22:01
-
21:39
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
16:45