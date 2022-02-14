Эксперты оценили шансы Валиевой выиграть золото в личном турнире на Олимпиаде-2022

Сегодня CAS разрешил российской фигуристке Камилле Валиевой выступить в личных соревнованиях одиночниц по фигурному катанию на Олимпиаде-2022.

Олимпийский комитет США разочарован решением CAS по Валиевой.

Ранее стало известно, что в декабрьской допинг-пробе фигуристки нашли следы запрещённого препарата.



Букмекеры уверены, что, несмотря на свалишиеся проблемы, Валиева справится и выиграет золотую медаль в личном турнире. Поставить на это можно с коэффициентом 1.20, это примерно 77% вероятности. Сделать ставку на то, что этого не случится, предлагают с коэффициентом 4.00 (23%).



В числе фаворитов соревнований ещё две россиянки. Поставить на победу Александры Трусовой можно с коэффициентом 5.50, а на Анну Щербакову аналитики предлоожили коэффициент 6.00.



Соревнования у женщин стартуют 15 февраля.

Наталья Бестемьянова: по Валиевой принято абсолютно справедливое и верное решение.

Американская журналистка — о решении по делу Валиевой: мрачный день для борьбы с допингом.

ISU отреагировал на решение CAS допустить Валиеву до Олимпиады-2022 в Пекине.