Эксперты оценили шансы Валиевой выиграть золото в личном турнире на Олимпиаде-2022

Сегодня CAS разрешил российской фигуристке Камилле Валиевой выступить в личных соревнованиях одиночниц по фигурному катанию на Олимпиаде-2022.
Олимпийский комитет США разочарован решением CAS по Валиевой.
Ранее стало известно, что в декабрьской допинг-пробе фигуристки нашли следы запрещённого препарата.
Букмекеры уверены, что, несмотря на свалишиеся проблемы, Валиева справится и выиграет золотую медаль в личном турнире. Поставить на это можно с коэффициентом 1.20, это примерно 77% вероятности. Сделать ставку на то, что этого не случится, предлагают с коэффициентом 4.00 (23%).
В числе фаворитов соревнований ещё две россиянки. Поставить на победу Александры Трусовой можно с коэффициентом 5.50, а на Анну Щербакову аналитики предлоожили коэффициент 6.00.
Соревнования у женщин стартуют 15 февраля.
Наталья Бестемьянова: по Валиевой принято абсолютно справедливое и верное решение.
Американская журналистка — о решении по делу Валиевой: мрачный день для борьбы с допингом.
ISU отреагировал на решение CAS допустить Валиеву до Олимпиады-2022 в Пекине.
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