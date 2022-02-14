ОИ-2022, прыжки с трамплина, мужчины, командный турнир, смотреть прямую трансляцию онлайн

14 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут соревнования по прыжкам на лыжх с трамплина у мужчин в командном турнире. Начало — в 14:00 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Страна».
Первый после Бога. Синицина и Кацалапов – серебряные призёры Олимпиады.
Букмекеры считают фаворитом предстоящих соревнований сборную Словении. Поставить на победу этой команды можно с коэффициентом 2.20.
Кроме того, в числе претендентов на медали аналитики видят Норвегию, шансы которой оценили коэффициентом 3.80. За 4.00 можно поставить на победу команды Австрии, а вероятность успеха Германии букмекеры оценили котировкой 5.00.
Сборную России не считают фаворитом. Поставить на победу нашей сборной можно с коэффициентом 40.00. За нашу команду выступят Данил Садреев, Роман Трофимов, Михаил Назаров и Евгений Климов.
Николай Лопухов дал прогноз на мужскую эстафету по биатлону на ОИ-2022.
Олимпийский комитет США разочарован решением CAS по Валиевой.
- 14 февраля 2022
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 13 февраля 2022
-
21:29
-
21:17
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:00
- 12 февраля 2022
-
22:01
-
21:39
-
19:00