ОИ-2022, прыжки с трамплина, мужчины, командный турнир, смотреть прямую трансляцию онлайн

14 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут соревнования по прыжкам на лыжх с трамплина у мужчин в командном турнире. Начало — в 14:00 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Страна».

Первый после Бога. Синицина и Кацалапов – серебряные призёры Олимпиады.

Букмекеры считают фаворитом предстоящих соревнований сборную Словении. Поставить на победу этой команды можно с коэффициентом 2.20.



Кроме того, в числе претендентов на медали аналитики видят Норвегию, шансы которой оценили коэффициентом 3.80. За 4.00 можно поставить на победу команды Австрии, а вероятность успеха Германии букмекеры оценили котировкой 5.00.



Сборную России не считают фаворитом. Поставить на победу нашей сборной можно с коэффициентом 40.00. За нашу команду выступят Данил Садреев, Роман Трофимов, Михаил Назаров и Евгений Климов.

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