Хоккей на ОИ-2022: с кем сыграет сборная России в 1/4 финала, расписание матчей

На зимних Олимпийских играх — 2022 закончился групповой этап хоккейного турнира среди мужчин. Четыре лучшие команды по его итогам напрямую попали в четвертьфинал — это сборные США, России, Финляндии, а также Швеции.
Эксперты назвали шансы сборной России по хоккею выиграть Олимпиаду в Пекине.
Ещё четыре четвертьфиналиста определятся по результатам квалификационного раунда. В него попали все остальные участники групповой стадии. Матчи квалификации пройдут 15 февраля, четвертьфиналы состоятся 16 февраля.
Расписание квалификационного раунда хоккейного турнира ОИ-2022:
7:10 мск, Германия – Словакия;
7:10 мск, Дания – Латвия;
11:40 мск, Чехия – Швейцария;
16:10 мск, Канада – Китай.
Сборная России в 1/4 финала сыграет с победителем пары Дания — Латвия. Согласно регламенту, перед полуфиналами произойдёт перепосев.
Быков: нельзя сказать, что сборной России повезло с соперником в 1/4 финала ОИ-2022.
Прогноз Максима Лебедева на матч Дания — Латвия с коэффициентом 2.66.
Кожевников: сборной России по хоккею без разницы, с кем играть.
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