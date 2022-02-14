Виктор Гусев сделал прогноз на матч «ПСЖ» — «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Виктор Гусев сделал свой прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Реал».
Ставка: Лионель Месси забьёт за 2.20.
«Поговорим о национальных чемпионатах. «ПСЖ» сыграл с «Ренном», и всё шло к безголевой ничьей, но «ПСЖ» на 93-й минуте забил. Команда сохранила своё безоговорочное лидерство.
«ПСЖ» — «Реал»: когда начало, где покажут?
«Реал» встречался с «Вильярреалом» в гостях. Вышли они не в основном составе, правда, Йович, Азар, Модрич вышли на поле по ходу матча. Всё закончилось 0:0. Очень неплох был Бэйл, он мне всегда нравился. Не было Бензема даже в заявке «Реала», дали ему отдохнуть.
Что касается группового турнира, то здесь «Реал» после нелепого поражения от молдавского «Шерифа» на своём поле (1:2) одержал четыре уверенные победы подряд. В том числе были повержены «Шахтёр» (5:1), «Интер» (2:0 и 1:0). «Реал» уверенно вышел с первого места в плей-офф. Сложнее было для «ПСЖ». Там две ничьи и поражение от «Манчестер Сити», правда, затем победа над «Сити» и ещё два выигрыша. Выход со второго места…
В 2019 году в Лиге чемпионов сыграли эти две команды. ПСЖ выиграл на своём поле 3:0. В Мадриде была ничья 2:2. О потерях. Ситуацию с Бензема я уже рассказал. Возможно, в защите «Реала» не будет Менди из-за травмы. Неприятная потеря. У «ПСЖ», возможно, не выйдут на поле Неймар, Эррера и Серхио Рамос. Но у «ПСЖ» есть Месси — пять голов в пяти матчах. А ещё Мбаппе — четыре гола в шести матчах.
Фигура Месси здесь вообще стоит особняком. Месси сыграет против «Реала». В этом едва ли не самая большая интрига встречи. Это противостояние лишит нас одного из грандов в Лиге чемпионов. Мне кажется, что Месси скажет своё слово и забьёт».
Марко Асенсио дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Реал».
Прогноз на матч «Спортинг» — «Манчестер Сити»: даже тяжелее, чем в АПЛ.
Ещё один прогноз на матч «ПСЖ» — «Реал»: вот почему Месси — величайший.
- 14 февраля 2022
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 13 февраля 2022
-
21:29
-
21:17
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:00
- 12 февраля 2022
-
22:01
-
21:39
-
19:00