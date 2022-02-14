Виктор Гусев сделал прогноз на матч «ПСЖ» — «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Виктор Гусев сделал свой прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Реал».

Ставка: Лионель Месси забьёт за 2.20.

«Поговорим о национальных чемпионатах. «ПСЖ» сыграл с «Ренном», и всё шло к безголевой ничьей, но «ПСЖ» на 93-й минуте забил. Команда сохранила своё безоговорочное лидерство.

«ПСЖ» — «Реал»: когда начало, где покажут?

«Реал» встречался с «Вильярреалом» в гостях. Вышли они не в основном составе, правда, Йович, Азар, Модрич вышли на поле по ходу матча. Всё закончилось 0:0. Очень неплох был Бэйл, он мне всегда нравился. Не было Бензема даже в заявке «Реала», дали ему отдохнуть.



Что касается группового турнира, то здесь «Реал» после нелепого поражения от молдавского «Шерифа» на своём поле (1:2) одержал четыре уверенные победы подряд. В том числе были повержены «Шахтёр» (5:1), «Интер» (2:0 и 1:0). «Реал» уверенно вышел с первого места в плей-офф. Сложнее было для «ПСЖ». Там две ничьи и поражение от «Манчестер Сити», правда, затем победа над «Сити» и ещё два выигрыша. Выход со второго места…



В 2019 году в Лиге чемпионов сыграли эти две команды. ПСЖ выиграл на своём поле 3:0. В Мадриде была ничья 2:2. О потерях. Ситуацию с Бензема я уже рассказал. Возможно, в защите «Реала» не будет Менди из-за травмы. Неприятная потеря. У «ПСЖ», возможно, не выйдут на поле Неймар, Эррера и Серхио Рамос. Но у «ПСЖ» есть Месси — пять голов в пяти матчах. А ещё Мбаппе — четыре гола в шести матчах.



Фигура Месси здесь вообще стоит особняком. Месси сыграет против «Реала». В этом едва ли не самая большая интрига встречи. Это противостояние лишит нас одного из грандов в Лиге чемпионов. Мне кажется, что Месси скажет своё слово и забьёт».

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