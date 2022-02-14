Словакия — Германия: прогноз Павла Лысенкова на матч 1/8 финала Олимпиады-2022

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на квалификационный матч Олимпиады, в котором сыграют Словакия и Германия.



Ставка: победа Германии в основное время за 2.49.



«Словаки на этой Олимпиаде пока не впечатляют. Они очень много пропускают, получили 2:6 от Финляндии, 1:4 от Швеции. И сумели победить только Латвию (5:2), которая сама тут выглядит проблематичной сборной.

Эксперты назвали шансы сборной России по хоккею выиграть Олимпиаду в Пекине.

Похоже, словаки определились с вратарём, попробовав на групповом этапе всех троих. Видимо, ставка будет сделана на Патрика Рыбара из минского «Динамо», причём в КХЛ он имеет 90,4% отражённых бросков.



Да, немцы на групповом этапе Олимпиады играли тоже не фонтан: 1:5 от Канады, 2:3 от США, только 3:2 с Китаем.



Но в составе сборной Германии хватает игроков, которые четыре года назад брали серебро Олимпиады в Пхёнчхане. Они должны собраться в самый нужный момент.



Я бы в этом матче взял кэф 2.49 на то, что Германия победит в основное время. Кстати, немцы таким составом и на последнем чемпионате мира здорово пошуршали, дойдя до полуфинала. Я думаю, на групповом этапе они только искали себя. Но сейчас в плей-офф должны уже себя найти», — сказал Лысенков.

Кожевников: сборной России по хоккею без разницы, с кем играть.

Прогноз Максима Лебедева с коэффициентом 3.34 на матч Чехия — Швейцария.

Прогноз Максима Лебедева на матч Канада — Китай.