Словакия — Германия: прогноз Павла Лысенкова на матч 1/8 финала Олимпиады-2022

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на квалификационный матч Олимпиады, в котором сыграют Словакия и Германия.
Ставка: победа Германии в основное время за 2.49.
«Словаки на этой Олимпиаде пока не впечатляют. Они очень много пропускают, получили 2:6 от Финляндии, 1:4 от Швеции. И сумели победить только Латвию (5:2), которая сама тут выглядит проблематичной сборной.
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Похоже, словаки определились с вратарём, попробовав на групповом этапе всех троих. Видимо, ставка будет сделана на Патрика Рыбара из минского «Динамо», причём в КХЛ он имеет 90,4% отражённых бросков.
Да, немцы на групповом этапе Олимпиады играли тоже не фонтан: 1:5 от Канады, 2:3 от США, только 3:2 с Китаем.
Но в составе сборной Германии хватает игроков, которые четыре года назад брали серебро Олимпиады в Пхёнчхане. Они должны собраться в самый нужный момент.
Я бы в этом матче взял кэф 2.49 на то, что Германия победит в основное время. Кстати, немцы таким составом и на последнем чемпионате мира здорово пошуршали, дойдя до полуфинала. Я думаю, на групповом этапе они только искали себя. Но сейчас в плей-офф должны уже себя найти», — сказал Лысенков.
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