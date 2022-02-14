Дания — Латвия: прогноз Максима Лебедева на игру 1/8 финала Олимпиады

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/8 финала олимпийского хоккейного турнира Дания – Латвия.



Ставка: победа Латвии в матче за 2.66.



«Как показывает олимпийская практика, с введением турнира на 12 команд и такой хитровыкрученной формулой турнира в 1/8 финала всегда находится какая-то одна белая ворона, проигравшая в группе всё, что только можно, и ещё чуть-чуть, но потом внезапно устраивающая в плей-офф кому-то «сладкую жизнь». И мне почему-то кажется, что латыши вполне подходят для этой роли.

Эксперты назвали шансы сборной России по хоккею выиграть Олимпиаду в Пекине.

Ну в самом деле, Дания залезла в эту таблицу явно не по чину. Она нелогично грохнула чехов, потом вполне логично – швейцарцев и в целом выглядит основательнее и серьёзнее латышей. Но мы-то знаем, что в тихом омуте черти водятся. Кроме того, тактически обе команды играют в одинаковой манере, а латыши в этой манере играют всю свою жизнь и съели на ней много собак.



Поэтому и предположу неожиданный результат: победу сборной Латвии. Каким образом она будет достигнута, разорвут ли латыши датчан на ветошь в основное время или выйдут в четвертьфинал с помощью 76-го послематчевого буллита – сие уже вторично. Главное, что дальше пройдут латышские наглецы, правда, для этого им реально придётся стать наглецами», — сказал Лебедев.

Прогноз Максима Лебедева на матч Канада — Китай.

Быков: нельзя сказать, что сборной России повезло с соперником в 1/4 финала ОИ-2022.

Прогноз Максима Лебедева с коэффициентом 3.34 на матч Чехия — Швейцария.