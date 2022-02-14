Эксперты оценили шансы Лионеля Месси забить в матче «ПСЖ» — «Реал»

15 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и мадридским «Реалом». Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«ПСЖ» — «Реал»: когда начало, где покажут?

Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Заключить пари на победу «ПСЖ» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, что приблизительно равно 47% вероятности. Успех «Реала» оценивается аналитиками в 3.72 (27%). Ставки на ничью принимаются за 3.90 (26%).

Эксперты также считают, что противостояние парижан и мадридцев получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.53.

Гол Лионеля Месси в букмекерских контрах доступен с коэффициентом 2.20, что приблизительно равно 45% вероятности. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов аргентинец забил пять раз и получил одну жёлтую карточку.

Марко Асенсио дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Реал».



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