Словакия – Германия: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф Олимпиады-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/8 финала олимпийского хоккейного турнира Словакия – Германия.



Ставка: победа Словакии в матче за 1.92.



«Наименее предсказуемый матч из всех 1/8 финала, но так бывает всегда, когда встречаются соседи по рейтингу. Но по результатам в групповом турнире надо смотреть, не кто больше понравился и выглядел приличнее, а кто больше разочаровал, и тут у вице-чемпионов Пхенчхана конкурентов нет. Мало того, что они во втором туре еле отскочили от китайцев, отбрасываясь в конце абы куда, так еще ничего путного не показали в матче с американцами, которые тогда, по большому счету, так и не начали играть. А в конце, когда надо было рвать поджилки, спасая игру, выяснилось, что немцы то ли не умеют этого делать, то ли не хотят. В принципе, они и нам четыре года назад почти так же проиграли.



А словаки, при всех их нынешних проблемах, все-таки оторвы и наглецы. Если они проиграют немцам, их пинать на Родине никто не станет. Если выиграют, могут ведь и пройти немецким путем Пхенчхана – там есть, кому идти. Поэтому предположу, что словацкое раздолбайство возьмет верх над немецким орднунгом, и не мытьем так катаньем, не в основное время, так по буллитам, словаки в четвертьфинал выйдут. Окончательно опозорив бундесмашафт и показав им их истинное место в современном безНХЛьном хоккее», — сказал Лебедев.