«ПСЖ» — «Реал»: когда играют, во сколько начало, где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом» пройдёт 15 февраля в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Начало — в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Марко Асенсио дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Реал».

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Заключить пари на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10, что приблизительно равно 47% вероятности. Успех «Реала» оценивается в 3.72 (27%). Ставки на ничью принимаются за 3.90 (26%).



Аналитики также считают, что противостояние парижан и мадридцев получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.53.

Гол Лионеля Месси доступен с коэффициентом 2.20. В случае успеха выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 2200 рублей. Если забьёт Килиан Мбаппе, также сыграет коэффициент 2.20. Если Винисиус Жуниор — 3.50.

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