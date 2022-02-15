Олимпиада-2022, биатлон, мужская эстафета, смотреть прямую трансляцию онлайн 15 февраля

Сегодня, 15 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдёт мужская биатлонная эстафета 4 х 7.5 км. Начало запланировано на 9:30 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть онлайн на телеканале «Россия 1».
Николай Лопухов дал прогноз на мужскую эстафету по биатлону на ОИ-2022.
Букмекеры считают главным претендентом на победу сборную Норвегии. Поставить на победу скандинавской команды можно с коэффициентом 1.65. В тройку наиболее вероятных победителей эстафеты также вошли команды Франции и России. На успех французов можно сделать ставку с коэффициентом 3.80, а на сборную России можно поставить за 4.50. Шансы Германии аналитики оценили котировкой 14.00.
За сборную России в мужской эстафете выступят Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.
Анфиса Резцова дала прогноз на мужскую эстафету в биатлоне на Олимпиаде.
Губерниев оценил состав мужской сборной России на эстафету на Олимпиаде в Пекине.
Прогноз Александра Тихонова на мужскую эстафету в биатлоне на ОИ-2022.
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