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Олимпиада-2022, биатлон, мужская эстафета, смотреть прямую трансляцию онлайн 15 февраля

Олимпиада-2022, биатлон, мужская эстафета, смотреть прямую трансляцию онлайн 15 февраля
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Сегодня, 15 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдёт мужская биатлонная эстафета 4 х 7.5 км. Начало запланировано на 9:30 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть онлайн на телеканале «Россия 1».

Николай Лопухов дал прогноз на мужскую эстафету по биатлону на ОИ-2022.

Букмекеры считают главным претендентом на победу сборную Норвегии. Поставить на победу скандинавской команды можно с коэффициентом 1.65. В тройку наиболее вероятных победителей эстафеты также вошли команды Франции и России. На успех французов можно сделать ставку с коэффициентом 3.80, а на сборную России можно поставить за 4.50. Шансы Германии аналитики оценили котировкой 14.00.

За сборную России в мужской эстафете выступят Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

Анфиса Резцова дала прогноз на мужскую эстафету в биатлоне на Олимпиаде.

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Прогноз Александра Тихонова на мужскую эстафету в биатлоне на ОИ-2022.

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