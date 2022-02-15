ОИ-2022. Конькобежный спорт, женщины, командная гонка, смотреть прямую трансляцию онлайн

Сегодня, 15 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдёт женская командная гонка в конькобежном спорте у женщин. Начало запланировано на 09:30 мск.

Мостовой — о зимней Олимпиаде: половину видов спорта даже не знаю. От скелетона был в шоке.

Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть онлайн на телеканале «Матч! Арена».



Эксперты уже дали свой прогноз. Аналитики считают главным претендентом на олимпийское золото команду Японии. Заключить пари на победу японцев можно с коэффициентом 1.75. На команду Нидерландов можно сделать ставку с коэффициентом 3.10. Замыкает тройку фавориток команда Канады, её победа доступна за 4.20.



По оценке аналитиков, шансы сборной России на победу невысоки. Поставить на нашу сборную можно с коэффициентом 40.00. За сборную России выступят Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина.

Анфиса Резцова дала прогноз на мужскую эстафету в биатлоне.

ISU скорректировал регламент соревнований одиночниц на Олимпиаде из-за Валиевой.

Фигурное катание на ОИ-2022. Прогноз на короткую программу у женщин.