ОИ-2022. Конькобежный спорт, мужчины, командная гонка, прямую трансляция онлайн, смотреть

Сегодня, 15 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдёт мужская командная гонка в конькобежном спорте у женщин. Начало запланировано на 09:50 мск.

Фигурное катание. Прогноз на короткую программу у женщин на ОИ-2022.

Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть онлайн на телеканале «Матч! Арена».



Эксперты уже дали свой прогноз. Аналитики считают главным претендентом на олимпийское золото команду Норвегии. Заключить пари на победу норвежцев можно с коэффициентом 2.60. На команду Нидерландов можно сделать ставку с коэффициентом 2.80. Замыкает тройку фавориток команда США, её победа доступна за 3.20.



По оценке аналитиков, шансы сборной России на победу невысоки. Поставить на нашу сборную можно с коэффициентом 13.50. За сборную России выступят Даниил Алдошкин, Александр Румянцев, Сергей Трофимов и Руслан Захаров.

Мостовой — о зимней Олимпиаде: половину видов спорта даже не знаю. От скелетона был в шоке.

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Что творится в Пекине? Валиеву допустили до личного турнира, но могут лишить золота.