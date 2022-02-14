ОИ-2022. Фигурное катание, женщины, короткая программа, смотреть прямую трансляцию онлайн

Сегодня, 15 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут соревнования в женской короткой программе по фигурному катанию. Начало запланировано на 13:00 мск.

«Я сидела семь часов, у нас был один перерыв на 20 минут». Валиева — о заседании CAS.

Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть онлайн на Первом канале.



Эксперты уже дали свой прогноз. Аналитики считают главным претендентом на олимпийское золото Камилу Валиеву, которую ранее допустил до выступлений CAS. Поставить на победу Валиевой по итогам короткой и произвольной программ можно за 1.15.



Кроме того, в списке претендентов на победу ещё две наших фигуристки. Поставить на победу Александры Трусовой можно с коэффициентом 6.00, а шансы Анны Щербаковой оценили котировкой 7.00. На японку Каори Сакамото предлагают коэффициент 35.00.

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