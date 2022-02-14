Николя Анелька дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Реал» в Лиге чемпионов

Экс-нападающий «Реала», «ПСЖ» и сборной Франции Николя Анелька сделал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и мадридским «Реалом». Игра состоится 15 февраля во Франции.

Ставка: Лионель Месси забьёт за 2.00.

«Лионель Месси всю жизнь провёл в «Барселоне». Он перешёл в этот клуб ребёнком и проделал огромный путь. Разумеется, на новом месте ему сложно даётся процесс адаптации, ведь в «ПСЖ» для него абсолютно всё в новинку.

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Мне не кажется, что Лионель не хотел покидать «Барселону». Но обстоятельства повернулись так, что ему пришлось сменить клуб. Конечно же, это непростой момент. Это нечто новое для Лео. Но Месси — это Месси.

Он умеет демонстрировать свой класс именно в таких матчах. Думаю, он сможет проявить себя в игре с «Реалом», — приводит слова Анелька Marca.

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