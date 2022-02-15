Биатлон на ОИ-2022. Эксперты оценили шансы мужской сборной России выиграть эстафету

На зимних Олимпийских играх 15 февраля пройдёт мужская эстафета по биатлону 4х7,5 км. Изначально старт был запланирован на 12:00, но из-за погодных условий его перенесли на 9:30 мск.

Состав сборной России по биатлону на мужскую эстафету на Олимпиаде-2022.

В прямом эфире гонку покажет телеканал «Россия 1». Также следить за ходом эстафеты можно будет на телеканале «Евроспорт».

Букмекеры считают фаворитом мужской эстафеты на ОИ-2022 сборную Норвегии. Ставки на победу скандинавов принимаются с коэффициентом 1.55. В случае успеха с 1000 рублей вы получите 1550 рублей.



В тройку фаворитов также входят сборные Франции (3.80) и России (4.00).

Следом идут команды Германии (14.00) и Швеции (18.00). За ними в списке претендентов находятся Италия (100.00) и Беларусь с Украиной (по 151.00).

Сделать ставку на успех США, Австрии или Швейцарии можно за 251.0.

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