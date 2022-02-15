Биатлон на ОИ-2022. Эксперты оценили шансы мужской сборной России выиграть эстафету

На зимних Олимпийских играх 15 февраля пройдёт мужская эстафета по биатлону 4х7,5 км. Изначально старт был запланирован на 12:00, но из-за погодных условий его перенесли на 9:30 мск.
Состав сборной России по биатлону на мужскую эстафету на Олимпиаде-2022.
В прямом эфире гонку покажет телеканал «Россия 1». Также следить за ходом эстафеты можно будет на телеканале «Евроспорт».
Букмекеры считают фаворитом мужской эстафеты на ОИ-2022 сборную Норвегии. Ставки на победу скандинавов принимаются с коэффициентом 1.55. В случае успеха с 1000 рублей вы получите 1550 рублей.
В тройку фаворитов также входят сборные Франции (3.80) и России (4.00).
Следом идут команды Германии (14.00) и Швеции (18.00). За ними в списке претендентов находятся Италия (100.00) и Беларусь с Украиной (по 151.00).
Сделать ставку на успех США, Австрии или Швейцарии можно за 251.0.
Анфиса Резцова дала прогноз на мужскую эстафету в биатлоне.
Иван Черезов сделал прогноз на эстафету ОИ-2022 среди мужчин.
Дмитрий Васильев сделал прогноз на мужскую эстафету в биатлоне на зимней Олимпиаде.
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