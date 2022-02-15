Чехия – Швейцария: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф Олимпиады

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/8 финала олимпийского хоккейного турнира Чехия – Швейцария.
Ставка: ТМ 3.5 за 3.34.
«Чехи и швейцарцы на этом турнире идут в противоположных направлениях. Братья-славяне начали так, что хоть святых выноси, а закончили победой над сборной России. Швейцарцы начали совершенно равной игрой все с той же Россией, будь она неладна, а закончили пинками от сборной Дании. Которую они раньше гнули без особых проблем.
Сборная России узнала соперника по четвертьфиналу Олимпиады в Пекине.
Поэтому можно предположить, что швейцарцы у чехов кровушку попьют, куда же без этого, но сделать что-то реальное не смогут. Не те у них нынче силенки. Чехам придется немного попотеть, отодвигая от швейцарских ворот швейцарские же автобусы, но в итоге они со всеми этими задачами успешно справятся. Ну как успешно? Забросив на одну-две шайбы больше швейцарцев. Причем сделают это в основное время, и уже ближе к концу основного времени. С этим и выйдут в четвертьфинал, причем, как уже было сказано выше, в основное время.
В принципе, если у чехов получится быстрая шайба, то швейцарцы могут помчаться родину спасать, и тогда чехи им напихают солидно, но я на такой вариант полагаться не собираюсь. Матч будет, как мне кажется, совсем-совсем низовым, соперники на двоих забьют в лучшем случае три шайбы, но чехам для четвертьфинала этого хватит за глаза», — сказал Лебедев.
Эксперты назвали шансы сборной России по хоккею выиграть Олимпиаду в Пекине.
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