Чехия — Швейцария: прогноз Виталия Славина на встречу 1/8 финала Олимпиады по хоккею

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч квалификационного раунда олимпийского турнира в Пекине Чехия — Швейцария.



Ставка: победа Швейцарии в матче за 2.50.



«Поразительно, эти команды, видимо, предвидели, что сойдутся в плей-офф, потому в группе провели, пожалуй, самый невзрачный, осторожный и в то же время упорный поединок на этой стадии.

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Чехи быстро – на 4-й минуте открыли счет. Швейцарцы вскоре сравняли, на чем игра собственно и завершилась. Оппоненты исключили любой риск, сосредоточившись на разрушении. Эту тягомотину как-то разбавляли разве что удаления, которыми чаще грешили чехи. Первое альпийцы даже реализовали, но в дальнейшем даже большинство команды разыгрывали как-то беззубо, боязливо.



Так и откатали вату до 60-й минуты, а затем точно тем же продолжили заниматься в овертайме: главное – не пропустить, а впереди – как получится! В серии буллитов никто не забил, кроме 35-летнего экс-бостонца Крейчи. Обладатель Кубка Стэнли-2011 все и решил – 2:1.



А затем ветеран в одиночку раскатал россиян, забрав на себя весь розыгрыш большинства, в том числе в овертайме – 6:5, после чего у вратаря Федотова едва слезы не брызнули из глаз. Чехи полностью реабилитировались за поражение на старте от датчан – 1:2.



Но будут ли они фаворитами в новом стыке с альпийцами? Сильно сомневаюсь. По мне так шансы тут строго 50 на 50. Однако глянул предлагаемые ставки и с удивлением узнал, что букмекеры думают иначе: безусловный приоритет отдают чехам.



Потому есть смысл сделать две ставки. Первая на победу с хорошим коэффициентом швейцарцев за пределами основного времени. Вторую на тотал: соперники забросят не более пяти шайб», — сказал Славин.

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