«ПСЖ» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «ПСЖ» — «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: «ПСЖ» не проиграет и ТМ 4.5 за 1.60.



«Вернулась наша любимая Лига чемпионов. Возвращается она топовым матчем «ПСЖ» — «Реал». Здесь много разных интриг и пересечений. Неизвестно, сыграет ли Серхио Рамос. Мбаппе может оказаться летом уже в «Реале». Но это все персоналии.

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На чаше весов большие клубы. Величайший «Реал» и стремившийся к такому величию «ПСЖ», который доходил лишь до финала Лиги чемпионов. Все эти приглашения Доннаруммы, Рамоса, Месси, удержание Мбаппе — все это не для того, чтобы выигрывать чемпионат Франции, а для удачной игры в Лиге чемпионов. Но пока не очень срастается. Пока сложно сказать, что Почеттино убедительно работает в этом турнире.



Анчелотти может дать большую форму Почеттино по части тактики, умения правильно готовить команду к таким матчам. Мы видели разные Париж и «Реал». «ПСЖ» с «Лиллем» — это одна история. «Реал» в последнее время забарахлил и в атаке в том числе. С травмой Бензема появились проблемы в нападении. Хотя в матче с «Вильярреалом» моментов было достаточно. Винисиус мог забивать, Бэйла реанимировали.



Очень сложно дать прогноз на эту встречу. Учитывая, что это двухраундовое противостояние, учитывая, что это первый матч, то вряд ли мы увидим какие-то рисковые шаги. У «ПСЖ» мощная атака.

У «Реала» многое зависит от того, будет ли играть Бензема или нет. Об этом даже Почеттино сказал, мол, они строят план на игру, исходя из того, будет ли играть Бензема или нет. Даже если Бензема и вернется, а он пропустил прилично, хотя ранее играл регулярно, то вернуть ему игровой тонус будет непросто. Испанская пресса пишет, что Карим будет готов к матчу.



Вроде бы у тех и у других все в порядке по части кадрового наполнения, но, мне кажется, что в первой игре нас ждут футбольные шахматы. «Реал» готов сдерживать и бороться против Месси. Как сдерживать Мбаппе «Реал» тоже готов. С другой стороны, Почеттино также подготовится к тому, как сдерживать Бензема, Винисиуса, Асенсио, Родриго.



Мне кажется, что в первом матче Париж вряд ли проиграет этому «Реалу», который в последних матчах не сумел обыграть рядовые клубы Испании. Вряд ли в этом матче мы увидим пять мячей. Поэтому в этом матче мой прогноз — «ПСЖ» не проиграет и ТМ (4,5) мяча за 1,60. Рассмотрите вариант «ПСЖ» не проиграет и ТМ (3,5) за коэффициент больше двух», — сказал Генич.

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