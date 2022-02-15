Канада — Китай: прогноз Максима Лебедева на матч Олимпиады-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/8 финала олимпийского хоккейного турнира Канада — Китай.
Ставка: победа Канады с форой (-4) за 1.48.
«Самый легкий для предсказания матч, поскольку вообще непонятно, как Китай оказался в этом списке, а еще непонятно, чем «Куньлунь» занимался в КХЛ все эти годы. Правда, они и тренера нашли себе на Олимпиаду еще того, но это точно не проблемы Канады.
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Поскольку родоначальникам уже через сутки играть четвертьфинал, то легко предположить, что потеть с китайцами они не станут. Хозяевам Олимпиады легче от этого не станет, просто их не станут совсем уже давить асфальтоукладчиком. Получится нечто вроде того, как «кленовые» сыграли с ними же в последнем туре группового этапа: спокойно закинут китайцам пятерочку, а дальше будут демонстративно заниматься фигурным катанием.
У вас есть какие-то другие варианты развития событий? Вы предполагаете, что китайцы могут упереться? Не спорю, могут.
И, уперевшись, могут даже забросить Канаде одну шайбу. Могут, выпрыгнув из штанов и порвав сами знаете чего на британский флаг, забросить даже вторую. Только их это все равно не спасет и не заставит родоначальников играть по-настоящему.
Резюме: уверенная и спокойная победа Канады, в основное время, с преимуществом от четырёх шайб и более», — сказал Лебедев.
Фетисов: сборной России пора собраться, Дания — интересный соперник.
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